Paulo Bastos lança obra sobre escritora inglesa e os dois homens que ela amou

Aqueles que gostam de história do Brasil já devem ter ouvido falar de Maria Graham, a inglesa que testemunhou os anos mais tumultuados da independência. Viu de perto o amor trágico entre Pedro I e Leopoldina, foi professora das princesas, mas acabou demitida por conta de intrigas palacianas. Deixou relatos que mereceram sucessivas reedições em diversos idiomas, até os dias de hoje.

Ao lado de Maria estiveram dois homens chamados Tomás. Seu marido, o capitão Thomas Graham, e depois o almirante Thomas Cochrane, militar talentoso de temperamento incontrolável. A seu modo, Maria amou os dois.

Esse livro combina trechos dos diários de Maria com depoimentos de personagens fictícios, mas apoiados em rigorosa pesquisa histórica. O resultado é um retrato do Brasil do tempo da escravidão, com cruzeiros pelos oceanos do mundo e combates navais na época da navegação a vela.

O terremoto que abalou o Chile em 1822 não foi o maior dos desafios na vida de Maria Graham. Ela também enfrentou longas travessias oceânicas, uma doença paralisante, romances impossíveis e viagens por países tão diferentes de sua Inglaterra natal, como o Brasil, o Chile e a Índia. E deixou tudo isso descrito em emocionantes relatos que duzentos anos depois chegam com detalhes inéditos ao público amante da História, com ilustrações da própria Maria.

Paulo Bastos Cezar apresenta agora seu décimo livro. Produziu os álbuns de história visual do Rio de Janeiro (Praça XV e Arcos da Carioca) e simulações em 3D sobre a história do Rio, expostas no Museu Histórico Nacional. Escreveu livros sobre a Floresta da Tijuca, a Praça Mauá, a capelinha de Nossa Senhora da Cabeça e a Casa da Gávea Pequena. Maria e seus dois Tomás é o seu primeiro romance biográfico.

O autor é economista de formação e contador de histórias. Alguns livros ele escreveu, outros ele produziu. Além de ensaios de divulgação da história, dedicou-se a álbuns de imagens e também a simulações 3D, sempre envolvendo sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Depois de se aposentar mudou-se para Paraty, onde reside atualmente.