PC apreende revólver e munições calibre 380 em Itabaiana

Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão que resultou na localização de uma arma de fogo, três carregadores e 10 munições de calibre 380. A ação policial ocorreu durante a tarde dessa quinta-feira (10).

De acordo com as informações policiais, as investigações apuraram o porte ilegal de arma de fogo no contexto de utilização para a prática de ameaça aos proprietários de um estabelecimento comercial.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Marcela, em Itabaiana. Na ação policial, foram apreendidos um revólver de calibre 380, três carregadores de munição e 10 munições intactas do mesmo calibre.

A decisão judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Itabaiana. O material foi encaminhado à unidade policial. Informações e denúncias sobre práticas delitivas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).