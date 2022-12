PC cumpre mandado de prisão contra investigado por tentativa de homicídio em Umbaúba

Policiais civis da Delegacia de Umbaúba deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um homem investigado por tentativa de homicídio praticada em 30 de outubro deste ano em um bar do município. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira (2).

Segundo o delegado Gustavo Mendes, o crime foi praticado no final da tarde do dia 30/10. As vítimas são caminhoneiros que estavam no estabelecimento comercial.

“Após investigação preliminar, com colheita de declarações, depoimentos e vídeos de sistema de segurança local, tivemos conhecimento de confusão generalizada envolvendo um egresso do sistema penitenciário”, detalhou.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Pelas imagens colhidas no decorrer da apuração policial, o investigado atentou contra a vida das vítimas com uma faca do tipo “peixeira”. Outros clientes do estabelecimento comercial intervieram e evitaram o homicídio.

“Sendo assim, diante das circunstâncias fáticas, foi representada a prisão preventiva do investigado, que já respondeu por tráfico de drogas em 2019, sendo deferida prontamente pelo Poder Judiciário”, acrescentou.

Em interrogatório, o investigado negou a prática do crime. O cumprimento do mandado de prisão foi comunicado ao Poder Judiciário para fins de apresentação do investigado em audiência de custódia.