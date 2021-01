PC de Glória cumpre mandado de prisão preventiva por feminicídio tentado

Policiais civis da delegacia de Monte Alegre, sob coordenação dos delegados Eurico Nascimento e Murilo Gouveia, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, indiciado pela prática de tentativa de feminicídio, crime ocorrido no dia 28/09/2020 no Povoado São Domingos, município de Porto da Folha.

Segundo relata o delegado de polícia civil Eurico Nascimento, o indiciado, no dia 17 de setembro de 2020, após a noite de bebedeira com a sua companheira resolveu atear fogo no colchão do casal, incendiando a residência com a companheira em suas dependências. Após o cometimento do delito, o mesmo se evadiu do distrito da culpa e foi residir no Assentamento Senhor do Bonfim, zona rural de Porto da Folha. Por ironia do destino a sua companheira foi residir no mesmo município onde o indiciado estava homiziado e começou as novas investidas do mesmo para reatar o relacionamento amoroso. Acontece que no final de setembro de 2020 o indiciado foi a residência da vítima para conversar e a levou ao banheiro e desferiu diversas facadas que não levou a óbito por motivo alheio a vontade do agente. A vítima foi socorrida desmaiada para o hospital local e devido aos ferimentos foi encaminhado ao HUSE.

A prisão ocorreu no dia de hoje na zona rural de Monte Alegre, após várias diligências realizadas pela equipe de investigação de delegacia local. A vítima, já reatou o relacionamento amoroso e entrou em contato com a delegacia Regional de Glória para marcar a visita ao companheiro. E que reine o amor.