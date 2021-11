PC desarticula grupo que atuava com o tráfico de drogas na região da Rodoviária de Itabaiana

Em ação conjunta entre a Divisão de Narcóticos (Denarc) e a Divisão de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) de Itabaiana, foram presos em flagrante Erinaldo dos Santos, Adenilton Jesus dos Santos e Josivaldo Lima da Paixão. Eles foram presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de arma de fogo. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (17).

De acordo com o delegado Khertton Rafael, as investigações e diligências permitiram o monitoramento da venda ilícita de drogas, o que permitiu flagrantear os investigados inicialmente vendendo 135 pinos de cocaína, prontos para revenda. “Também foi possível localizar quase 1kg de cocaína em pasta base, tabletes de drogas e um carregador de pistola com 12 munições”, detalhou.

O crime de tráfico de drogas era praticado na região da Rodoviária de Itabaiana. “Pelo tráfico estar sendo realizado numa localidade de aglomeração de pessoas, como a Rodoviária, o crime foi majorado, sendo mais grave a pena”, acrescentou o delegado Khertton Rafael.