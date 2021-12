PC investiga morte de filhotes de cães em terreno limpo por equipe a serviço da Prefeitura de Nossa Senhora da Glória

A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (17) que está investigando uma denúncia de maus tratos com mortes de animais envolvendo funcionários a serviço da prefeitura de Nossa Senhora da Glória, que limparam um terreno no Conjunto Arthur Dias.

Segundo a Polícia, o caso foi registrado nesta quinta-feira, após moradores da localidade informarem que filhotes de cães que estavam em um terreno foram encontrados mortos. Os filhotes eram de uma cachorra adotada pelos moradores, que vivia no local onde ocorreu a limpeza.

No registro da ocorrência também foi informado que os homens que realizaram o trabalho de limpeza do terreno foram avisados da situação.

O que diz a prefeitura

Por nota, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, disse que lamenta profundamente a morte dos animais durante serviço realizado, e que os servidores envolvidos na situação foram relataram se tratar de um acidente.

Segundo os servidores, o local tinha uma alta vegetação e em nenhum momento foram alertados sobre a existência dos animais no local, que ao adentrarem com a máquina para recolher materiais que seriam utilizados para recuperação de estradas vicinais do município, houve deslizamento das pedras que ocasionaram a causa da morte dos animais.

Imediatamente os servidores suspenderam os serviços e buscaram a existência de outros animais no local, para remove-los. A prefeitura disse também que repudia toda forma de violência contra animais, e que oferecerá todo suporte necessário para a melhor condução das investigações pela Polícia Civil, e após a conclusão do inquérito tomar as providências cabíveis.

Por G1/SE