PC prende homem por tráfico de drogas e envolvimento com crimes ambientais e exploração de jogos de azar

Nesta quinta-feira, 17, na terceira etapa do bairro Queimadas, no município de Itabaiana, a Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana (Denarc) prendeu Daniel de Almeida Oliveira, que vinha sendo investigado por tráfico de drogas. Na ação, também foi desarticulada uma rinha de galo e apreendidas maconha, cocaína e a quantia de cerca de R$ 400, 00 em notas de diversos valores.

Ainda durante os trabalhos do Denarc, também foi apreendido um adolescente, usado como “avião”. Na casa, foram apreendidos 11 galos de briga, em situação de maus-tratos, além de remédios, esporões de fibra e outros materiais usados em brigas de galo. O envolvimento na prática de rinha de aves foi confirmado por populares.

Também no imóvel, foi encontrada uma máquina usada para explorar jogos de azar, no caso o jogo do bicho, insumo para mistura da cocaína, papel para embalar as drogas, celulares e uma motocicleta, utilizada para transporte das drogas ilícitas. Diante do ocorrido, Daniel foi detido por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de menor, combinado com crimes ambientais e jogo de azar.

“Em desfavor do menor, foi lavrado um boletim de ocorrência circunstanciada, pelo ato infracional semelhante ao crime de tráfico e por colaborar com os maus-tratos aos animais”, informou o delegado Khertton Rafael, que esteve à frente da ação policial.