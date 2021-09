Pesquisa mostra Chico do Correio e Dr. Kleyton como destaques no cenário para deputado

O destaque vale para os dois nomes citado, pois aparecem como novos nomes no cenário da pesquisa de forma induzida, onde muitos que apareceram já sinalizaram que não disputarão a eleição.

De um lado, o ex-prefeito de Nossa Senhora da Glória por 08 anos, já lançou seu nome como pré-candidato a deputado estadual e está em conversas avançadas com lideranças politicas de outras regiões.

Do outro lado, um médico conceituado de Simão Dias, que tem feito um trabalho de no município e de acordo com informações, é peça fundamental como apoio em eleições na região.

Dr. Kleyton ainda não lançou seu nome oficialmente, mas tem recebido propostas de vários partidos. Em breve informações detalhadas.

FOI DIVULGADA TAMBÉM PESQUISA PARA PRESIDENTE, GOVERNADOR, SENADOR E DEPUTADO FEDERAL.Confira todos os dados da pesquisa do INSTITUTO FRANÇA DE PESQUISAS, realizada em todo o Estado de Sergipe, entre os dias 15 e 18 de setembro (em tempo recorde!), com a qualidade e técnica que todos já conhecem e confiam!

Dados da pesquisa

Contratante: Fabrício Soares (ex vereador de Estância)

Margem de Erro: 3,2%

Metodologia: Pesquisa presencial, realizada pelos mais competentes profissionais da área, com aplicação individual de questionários em residências dos municípios visitados

Universo/Abrangência: Estado de Sergipe

Amostra: 1300 entrevistas

Cargos: Presidente, Senador, Governador, Deputado Federal e Deputado Estadual

Vamos aos números?!

RESULTADO FINAL

PRESIDENTE – INDUZIDA

Lula 56,05

Jair Bolsonaro 16,52

Ciro Gomes 6,22

Senador Alessandro Vieira 2,21

Sérgio Moro 1,02

João Dória 0,77

Eduardo Leite 0

NH/BR/Nulo 10,82

Não sabe 6,39

GOVERNADOR ESPONTÂNEA

Edvaldo Nogueira 16,62

Valmir de Francisquinho 6,05

Senador Alessandro Vieira 3,07

Rogério Carvalho 2,62

Fábio Mitidieri 2,44

Belivaldo Chagas 1,17

Laércio Oliveira 0,9

Danielle Garcia 0,54

Valadares Filho 0,27

Eliane Aquino 0,27

André Moura 0,27

Jackson Barreto 0,09

Ulices Andrade 0,09

Luciano Bispo 0,09

NH/BR/Nulo 12,85

Não sabe 52,6

GOVERNADOR INDUZIDA – CENÁRIO GERAL COM VÁRIOS CANDIDATOS DECLARADOS

Edvaldo Nogueira 26,40

Valmir de Francisquinho 10,53

Rogério Carvalho 9,11

Fábio Mitidieri 7,65

Senador Alessandro Vieira 7,39

Laércio Oliveira 4,65

NH/Branco/Nulo 20,91

Não sabe/Indeciso 13,36

GOVERNADOR – CENÁRIO 2

Rogério Carvalho 15,48

Fábio Mitidieri 12,30

Senador Alessandro Vieira 10,57

NH/Branco/Nulo 41,13

NS/Indeciso 20,52

GOVERNADOR – CENÁRIO 3

Edvaldo Nogueira 28,74

Rogério Carvalho 10,65

Senador Alessandro Vieira 7,19

NH/Branco/Nulo 36,45

NS/Indeciso 16,97

CENÁRIO INDUZIDO PARA SENADOR

Delegada Danielle Garcia 22,76

André Moura 11,04

Valdevan Noventa 6,03

Washington, ex-jogador 3,71

Coronel Rocha 3,07

Nenhum/Branco/Nulo 32,79

Não sabe/Indeciso 20,60

DEPUTADO ESTADUAL ESPONTÂNEA

Eliane Aquino 0,61%

Emília Correia 0,61%

Luciano Pimentel 0,61%

Tallyson de Valmir 0,61%

Gilmar Carvalho 0,35%

Luciano Bispo 0,35%

Samuel Carvalho 0,35%

Chico do Correio 0,35%

Georgeo Passos 0,26%

Adailton Martins 0,26%

Cristiano Cavalcante 0,26%

Maria Mendonça 0,26%

Marival Santana 0,26%

Gorete Reis 0,26%

Paulo Junior 0,26%

João Daniel 0,26%

Alinete Soares 0,17%

Garibalde 0,17%

Milton Dantas 0,17%

Ricardo Marques 0,17%

Adriana Leite 0,17%

Dr Cleiton 0,17%

Maria do Carmo 0,17%

Pastor Heleno 0,17%

Zezinho Guimarães 0,17%

João Marcelo 0,17%

Janier Mota 0,17%

Neto Batalha 0,17%

Jorginho Araújo 0,09%

Francisco Gualberto 0,09%

Irani 0,09%

Fábio Reis 0,09%

Breno Silveira 0,09%

Luiz Fonseca 0,09%

Sheila Galba 0,09%

Delegada Danielle 0,09%

Venancio Fonseca 0,09%

Laércio Oliveira 0,09%

Valmir Francisquinho 0,09%

Ademir do gás 0,09%

Valdevan 90 0,09%

Manoel Marcos 0,09%

André Moura 0,09%

Dr Júnior Chagas 0,09%

Fernando 0,09%

Mendonça Prado 0,09%

NH/BR/Nulo 11,00%

Não sabe/Indeciso 79,39%

DEPUTADO FEDERAL INDUZIDA

Delegada Danielle Garcia 10,94%

Tallyson de Valmir 5,02%

Pastor Heleno 4,85%

Eliane Aquino 4,59%

Fábio Reis 4,50%

Gustinho Ribeiro 4,24%

João Daniel 4,15%

Emília Correia 3,80%

Fábio Henrique 3,71%

Jackson Barreto 3,01%

Valadares Filho 3,01%

Pastor Jony 2,14%

Capitão Samuel 2,05%

Ricardo Marques 1,61%

Zezinho Guimarães 1,44%

Thiago de Joaldo 1,35%

Márcio Macedo 1,35%

Francisco Gualberto 1,09%

Nenhum/Branco/Nulo 17,75%

Não sabe/Indeciso 19,40%

Informações do INSTITUTO FRANÇA DE PESQUISAS