PF cumpre mandados de busca e apreensão no interior do estado

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 30, a segunda fase da operação Distração, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas Esportenet, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.

Na primeira fase da operação, deflagrada em março deste ano, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a apreensão de R$ 13.129.217,00 em espécie.

Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.

Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas. Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão: dois em Itabaiana (SE), um em Lagarto (SE), dois em Simão Dias (SE), um em Salvador (BA) e um em São Paulo (SP). Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana (SE). Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.

*Com informações da Polícia Federal