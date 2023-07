A Polícia Militar de Sergipe recebeu várias denúncias, envolvendo violência doméstica, durante este final de semana, em unidades da capital e do interior do Estado. Os casos ocorreram nas cidades de Capela, Pirambu, Siriri, Aracaju e São Cristóvão.

Capela

Em Capela, o 9º BPM foi acionado por uma mulher que estava sendo agredida por seu irmão, que também já havia batido em um outro irmão com transtornos mentais. Quando a PM chegou ao local, o agressor havia fugido, mas logo retornou e foi flagrado pela polícia forçando o portão da casa para entrar. Ele foi levado para a Delegacia de Maruim.

Pirambu

A Guarda Municipal de Pirambu solicitou o auxílio do 9º BPM para uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva e ameaça. O suspeito já vinha ameaçando a ex-companheira, e chegou a mandar vários áudios, através de uma rede social, confirmando as ameaças, que se referiam, também, aos familiares da vítima.

No dia da denúncia, ele teria afirmado estar indo para outra localidade, com o objetivo de conseguir uma arma de fogo, para matar a ex-esposa, suas irmãs e filhos. Os militares fizeram buscas e encontraram o suspeito No momento da prisão, ele estava com cinco papelotes de veneno, chamado popularmente de “chumbinho’. Ele foi levado para a Delegacia de Maruim.

Siriri

Em Siriri, o 9º BPM prendeu um homem acusado de agredir a esposa fisicamente. Foi possível notar a mão da vítima inchada. Ela relatou ter sido ameaçada, também, com uma faca que estava no armário da residência do casal. Ambos foram em caminhados à Delegacia de Maruim.

Aracaju

O BPTur prendeu um homem que agrediu a ex-mulher na presença dos filhos do casal. Ela já possuía uma medida protetiva contra o agressor. Ambos foram encaminhados ao DAGV.

São Cristóvão

No município de São Cristóvão, dois homens foram denunciados. Um deles teria ameaçando a mulher com uma pedra e estava visivelmente embriagado no momento da ocorrência. Já o outro, após ameaçar sua companheira, se trancou em casa e começou a queimar as roupas da vítima. Mesmo com a chegada da PM, ele se negou a abrir a porta, mas depois de um tempo de negociação, com uma faca na mão, ele resolveu abrir a porta e se entregar. Ele disse que só falaria na delegacia, mas seus familiares afirmaram que sua atitude seria por ciúmes. A 1ª CIPM encaminhou as duas ocorrências ao DAGV.

Fonte: Ascom PM/SE