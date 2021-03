PM encerra festa, prende oito pessoas e apreende quatro adolescentes por descumprimento de medidas sanitárias em Glória

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe realizavam patrulhamento ostensivo, durante a atividade de policiamento extraordinário denominada “Operação Covid-19 – Resolução 13 de 2021”, por volta das 21h23min da sexta-feira, 19 de março de 2021, na cidade de Nossa Senhora da Glória, região do Sertão Sergipano, quando receberam uma denúncia que estaria acontecendo uma festa em uma chácara nas proximidades do Parque de Exposição Agropecuária.

De imediato uma Guarnição deslocou-se ao local informado e constatou a veracidade da informação. 12 pessoas, sendo oito maiores de idade e quatro menores aglomeradas, todos consumindo bebidas alcoólicas, sem nenhum distanciamento, nem uso de máscaras.

O suspeito identificado pelas iniciais J.V.S se identificou como responsável pelo espaço e pelas pessoas que se encontravam lá.