PM prende condutor embriagado com arma de fogo em Canindé do São Francisco

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam, nesse domingo (28), um homem por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante, durante patrulhamento na Rodovia SE-230, em Canindé do São Francisco.

Segundo relato policial, a guarnição efetuava o policiamento na rodovia, quando foi informada por populares sobre um veículo com três homens, que trafegava em zigue-zague na pista, e que o motorista efetuava disparos de arma de fogo enquanto dirigia.

A equipe foi imediatamente ao local e avistou um carro sendo conduzido de forma perigosa. O veículo foi abordado e revistado. O motorista, que estava visivelmente embriagado, foi revistado e, com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas.

Todos os ocupantes do veículo foram conduzidos à Delegacia de Nossa Senhora da Glória para que fossem tomadas as medidas que o caso requer.

Fonte: Ascom/PMSE