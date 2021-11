Vakinha: Ajude as vítimas da enchente em Canindé de São Francisco

Faça uma doação para as vítimas da enchente em Canindé

Por conta do desastre causado pelas enchentes que atingiram a cidade Canindé de São Francisco neste último fim de semana, A Rede de Comunicação Soudesergipe está realizando uma “vaquinha” online para arrecadar fundos para as vítimas desta que pode ser a pior enchente da história do município.

Todo o valor arrecadado será repassado a órgãos e entidades sociais que irão alocar, da melhor forma possível, os recursos a fim de ajudar as inúmeras famílias que perderam suas casas e demais pertences.

Para fazer uma doação, acesse o link abaixo:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-as-vitimas-da-enchente-em-caninde-de-sao-francisco