PM prende condutor por porte ilegal de arma e embriaguez ao volante no Augusto Franco

Policiais da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam o condutor de um veículo por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. O fato foi registrado na manhã do último sábado, 12, no Conjunto Augusto Franco, em Aracaju.

Os policiais foram acionados por um motoboy, nas imediações da Avenida Heráclito Rollemberg, para informar que um veículo bateu em sua motocicleta.

No momento em que o solicitante detalhava as informações para os militares, um terceiro veículo que transitava na via em alta velocidade, perdeu o controle e colidiu com a viatura policial e a motocicleta.

Após constatarem que não havia feridos com gravidade no local, os policiais abordaram o condutor do veículo desgovernado. Durante a revista, ele foi flagrado com um revólver calibre 32, com quatro munições intactas e duas deflagradas.

Como apresentava sinais de consumo de bebida alcóolica, o condutor precisou realizar o teste do bafômetro, que confirmou a situação de embriaguez ao volante. O motorista também não possuía Carteira de Habilitação e conduzia o veículo com o licenciamento vencido.

O homem foi encaminhado à delegacia especializada, onde havia a formalização de uma denúncia que o acusava de ter efetuado disparos de arma de fogo contra uma mulher, pouco antes da prisão por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.