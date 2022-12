PM prende duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas em Canindé de São Francisco

Equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM) efetuaram, nessa terça-feira (27), a prisão de duas mulheres por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, no município de Canindé de São Francisco, região do Alto Sertão sergipano.

Segundo informações da polícia, durante patrulhamento de rotina, os militares perceberam que uma motocicleta ocupada por duas pessoas, um homem e uma mulher, transitava em alta velocidade na Rodovia SE-230.

O condutor não obedeceu à ordem de parada dos militares e preferiu fugir por uma estrada vicinal, próximo à divisa dos estados de Sergipe e Alagoas.Na perseguição, o casal abandonou a motocicleta e entrou dentro de um matagal, onde passou a realizar disparos de arma de fogo contra os policiais.

Durante o cerco, o homem conseguiu fugir com destino ignorado. A mulher foi presa ainda no local, com uma quantidade relevante de cocaína e uma balança de precisão.

A suspeita relatou aos policiais que o condutor da moto, que também é seu companheiro, trata-se de um foragido da justiça. Afirmou ainda, que a casa da mãe dele era utilizada como ponto de vendas de drogas.

As equipes policiais foram até a residência suspeita, onde confirmaram a informação, ao flagrarem a mãe do foragido portando trouxinhas de maconha e cocaína.

As duas mulheres foram presas e encaminhadas à delegacia, para onde seguem as investigações.

