Policiais Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto no Bairro José Conrado de Araújo, na Zona Oeste de Aracaju. O fato aconteceu no último sábado (1º).

Segundo as informações policiais, em ronda de rotina na localidade, as equipes do Regimento perceberam quando dois homens em uma motocicleta demosntraram comportamento suspeito e fugiram da abordagem em alta velocidade.

Durante a fuga, a dupla percorreu diversas vias, realizando manobras perigosas e colocando a vida de populares em risco. Ao perceberem que seriam alcançados, os suspeitos pularam da moto e entraram dentro de um canal. Apesar disso, eles foram perseguidos e alcançados pelos policiais.

Na abordagem, os militares descobriram que um deles possuía um mandado de prisão em aberto. Os homens foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes para que fossem adotadas as medidas legais.