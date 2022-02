PM prende homem que ameaçou a companheira com uma espingarda em Areia Branca

Na noite dessa terça-feira, 15, policiais da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/3º BPM) prenderam um homem que ameaçou a própria companheira com uma espingarda no município de Areia Branca.

A equipe policial foi acionada para verificar a denúncia de que havia um homem ameaçando a esposa com uma arma de fogo no Bairro Guidinha. A mulher foi localizada nas imediações da residência do casal, onde confirmou que o seu companheiro ameaçou atirar contra ela com uma espingarda, durante um desentendimento.

Diante do relato da vítima, os policiais foram até a residência e solicitaram que o denunciado entregasse o armamento. Ele não resistiu à ordem e foi encaminhado à Delegacia de Itabaiana para que fossem tomadas as medidas cabíveis.