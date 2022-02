PM prende homem que ameaçou a esposa gestante com uma faca em Itabaiana

Na noite dessa segunda-feira (31), policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem que ameaçou a esposa gestante com uma faca em Itabaiana, município da região Agreste do estado.

De acordo com as informações policiais, a equipe do 3º BPM foi acionada para atender a denúncia de que uma mulher gestante havia sido agredida fisicamente e ameaçada com uma faca pelo próprio esposo.

Diante da informação, os policiais foram até o endereço do casal, onde foram recebidos com hostilidade pelo suspeito. Ainda assim, após buscas no local, os militares apreenderam a faca supostamente utilizada para ameaçar a vítima.

O agressor foi encaminhado à delegacia. Durante o trajeto, ele desferiu chutes contra os policiais e tentou danificar a grade de proteção da cela da viatura.

Fonte: Ascom/PMSE