Federação Sergipana transfere data de jogo entre Atlético Gloriense x Confiança

A Federação Sergipana de Futebol Informa que, devido à impossibilidade de contar com o Batistão, no dia 06/02 para partida do SERGIPÃO 1XBET e para atender o clube mandante , foi necessário o Diretor de Futebol da FSF, fazer 02 alterações na competição Estadual. Confira então, as alterações:

SERGIPÃO 1XBET

CONFIANÇA X ATLÉTICO GLORIENSE

Saiu de 06/02(Domingo)

Para 07/02 (segunda-feira)

Saiu das 16:00 hs

Para as 20:15 hs

AMÉRICA X MARUINENSE

Saiu de 13/02(domingo)

Para 12/02(sábado)

Miguel Queiróz 15:15(mantidos)

Motivo Solicitação do Clube Mandante.

fsf