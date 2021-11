PM prende suspeito de tentativa de homicídio em Propriá

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam, na noite dessa segunda-feira (22), um homem suspeito de tentativa de homicídio, no município de Propriá, região do Baixo São Francisco.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada após receber a informação de que um homem havia perseguido e desferido golpes de faca nas costas de outro indivíduo. Diante diso, os militares foram averiguar o fato e encontrou o denunciado. Durante a prisão, ele confessou as agressões e disse que tentou matar o desafeto após ter sido xingado.

Apesar dos ferimentos, a vítima foi socorrida e não corre risco de morte.

Fonte: Ascom PM/SE