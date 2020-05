Polícia Civil apreende adolescente conduzindo motocicleta adulterada em Glória

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória se depararam na manhã desta quinta-feira, 14, no momento em que faziam a entrega de intimações no bairro Cohab, com uma motocicleta Pop, cor vermelha, sendo conduzida por um adolescente com histórico de atos infracionais de tráfico de drogas no município.

Após abordagem policial, foi verificado qua o veículo possuía adulteração de sinal no motor, considerado crime pelo Código Penal Brasileiro. O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória para medidas cabíveis pertinente ao caso.

SSP