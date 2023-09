Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá cumpriram o mandado de busca de apreensão contra uma adolescente investigada por ato infracional de lesão corporal contra um adolescente. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 19

De acordo com as informações policiais, a decisão judicial de apreensão se deu em virtude do não comparecimento da adolescente e sua representante legal à audiência de apresentação em Juízo.

O cumprimento da decisão judicial foi comunicado ao Poder Judiciário, e a adolescente já se encontra à disposição da Justiça.