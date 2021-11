Polícia Civil apreende adolescente por ato infracional de roubo em Umbaúba

Policiais civis da Delegacia de Umbaúba e da Delegacia-Geral deram cumprimento ao mandado de internação de um adolescente investigado pela prática de ato infracional semelhante ao crime de roubo majorado. A apreensão ocorreu nessa terça-feira (16).

De acordo com os delegados Gustavo Mendes e Rafael Brito, o ato infracional foi praticado em 2018. O adolescente foi encontrado em Umbaúba. Com a localização dele, foi cumprida a decisão judicial de medida socioeducativa expedida pela Justiça.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre práticas delitivas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.