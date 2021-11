UMA VERDADE QUE TEM QUE SER DITA: Boa parte da imprensa menosprezou idade da delegada do caso Mel

A delegada de Policia Civil Jessica Garcia, em pouco mais de quatro meses como delegada, se viu talvez em um de seus maiores desafios e que pode fazê-la projetar para voos maiores.

No último dia 10, o estado de Sergipe se viu chocado com o caso MEL, que foi encontrada morta, às margens do Rio Cafuz, no município de Areia Branca.

Dois dias depois, um taxista é ouvido e em seguida liberado. Pronto, parte da imprensa começa a observar a idade da delega, não só como profissão, mas também fisiológica.

Menos de oito dias após o crime a resposta veio, Jéssica Garcia, estava em coletiva de imprensa (Com boa parte da mídia do estado) com o caso praticamente elucidado e com os principais suspeitos pelo crime presos. Claro que com ajuda de uma equipe competente.

Essa coluna é de opinião e deixo um recado óbvio: NUNCA JULGUE UM LIVRO ANTES DE LER.

Maycon Fernandes/Jornalista