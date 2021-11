Polícia Civil busca envolvidos em homicídio ocorrido em Laranjeiras

A Delegacia de Laranjeiras iniciou as investigações para elucidar o homicídio que vitimou Cláudio de Jesus Borges, conhecido como “Cacau”, de 36 anos. O delito ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 29, no povoado Várzea, em Laranjeiras, e a Polícia Civil procura a dupla envolvida.

Segundo as primeiras informações, os autores estavam em uma motocicleta quando abordaram a vítima, e o carona efetuou os disparos contra “Cacau”. As imagens já levantadas pela polícia mostram que um dos suspeitos desce da moto e corre atrás de Cláudio, que tenta fugir, mas é alcançado e executado.

A vítima já possuía passagem pelo sistema prisional, mas cumpria a pena em regime aberto. De acordo com as autoridades policiais, a motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o caso seja compartilhada através do Disque-Denúncia (181), com a garantia da manutenção do sigilo do denunciante.