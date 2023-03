Polícia Civil conclui inquérito sobre tentativa de homicídio em posto de gasolina em Umbaúba

A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira (9), que concluiu o inquérito policial sobre uma tentativa de homicídio que ocorreu em um posto de combustível da cidade de Umbaúba. O crime ocorreu no dia 29 de setembro de 2022, e o caso foi investigado pela Delegacia de Umbaúba.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a vítima chegou acompanhada de um outro homem. Ambos chegaram em um veículo de modelo Siena nas primeiras horas da manhã do dia do crime. “Eles adentraram em um restaurante local e, logo após, com o amanhecer do dia, iniciaram uma discussão política no estacionamento do posto de gasolina, onde o autor retirou uma barra de ferro do porta malas para agredir a vítima”, detalhou.

No decorrer da investigação, conforme o delegado, a Polícia Civil colheu imagens de câmeras de segurança que mostram o autor do crime correndo com a barra de ferro em direção à vítima com o objetivo de agredi-la. “A vítima então jogou blocos de construção em direção ao autor do crime. Mas, ao cair no chão, a vítima recebeu golpes com a barra de ferro”, revelou Gustavo Mendes.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Após o fato, de acordo com a apuração policial, o autor da tentativa de homicídio fugiu do local para sair da situação de flagrante. Posteriormente, ele compareceu à Delegacia de Umbaúba para apresentar sua versão do fato. “Ele apresentou relatório médico de lesão corporal na região labial provocado pelo bloco de construção lançado pela vítima. Mas, as imagens não indicam que ele tenha sido atingido”, destacou.

Por fim, após conclusão investigativa e alta médica da vítima, o investigado foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado na modalidade de dolo eventual, já que ele assumiu o risco de matar a vítima. Ele também foi indiciado por fraude processual.