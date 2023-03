FinanZero se une a Vizzela em ação interna para o Dia Internacional da Mulher

Para trazer uma reflexão a respeito do Dia Internacional da Mulher, a FinanZero convidou suas colaboradoras a compartilharem experiências profissionais e pessoais vivenciadas pelo gênero feminino. A ação aconteceu no dia 8 de março e as mulheres convidadas conversaram sobre os desafios enfrentados no dia a dia, que vão desde a trajetória até um cargo de liderança, a preocupações com vestimenta e pressão da sociedade.

Durante a ação, ao compartilharem as suas vivências, as mulheres perceberam que todas ali se identificavam com os desafios enfrentados, entre eles o assédio, preocupação com a vestimenta, pressão sobre maternidade, questionamentos feitos apenas para as mulheres. Compartilhando suas histórias, foi possível perceber que mesmo com vivências e experiências diferentes, todas as mulheres passam por situações parecidas no dia a dia, gerando ainda mais conexão e troca entre o time feminino da FinanZero. Inspirar mulheres, encorajá-las e ter um ambiente de trabalho seguro foram os propósitos dos organizadores do evento.

Metade das colaboradoras da FinanZero é formada por mulherese a liderança é 47% feminina, um número considerado elevado dentro do mercado financeiro. O ambiente igualitário promovido pela empresa é um reflexo da cultura da Suécia que Olle Widén, CEO da fintech, traz de sua origem, além das ações internas promovidas pela área de Recursos Humanos da empresa que possui um cuidado com o processo seletivo para a FinanZero.

“Antes mesmo de conseguir estar na carreira de RH, tinha estabelecido para mim mesma que jamais perguntaria a uma mulher se ela possuía filhos e se tinha com quem deixá-los para trabalhar ou qualquer outro tipo de pergunta que pudesse deixá-la desconfortável! Penso ser cruel colocar em dúvida essa área de sua vida que não agrega nada sobre sua competência no trabalho”, comenta Mayara Oliveira, analista de Recursos Humanos.

Para ela, é gratificante a liberdade que tem na área de Recrutamento e Seleção da FinanZero para seguir com a premissa que possui desde antes de ingressar na área. Para incentivar a melhor versão de cada mulher e inspirá-las, a FinanZero se uniu a Vizzela, uma empresa cujo objetivo é estimular o que há de melhor em cada um. As 37 mulheres que trabalham na Fintech receberam cosméticos e produtos de skincare como uma forma de estimular o autocuidado e a valorização feminina.

Sobre a FinanZero

Fundada em 2016 visando facilitar a busca por empréstimo online, a FinanZero é um correspondente bancário online. A partir do perfil do cliente, a fintech busca por empréstimos com instituições financeiras parceiras e envia propostas pré-aprovadas para ajudar na comparação de melhores condições de crédito.