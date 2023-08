Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 24 anos investigado por estupro de vulnerável de forma reiterada contra uma criança de nove anos em Aracaju. O investigado é amigo do irmão da vítima. A ação policial ocorreu na quinta-feira, 10.

De acordo com a delegada Mariana Diniz, diretora do DAGV, familiares tinham conhecimento do crime, mas não haviam denunciado. “Esse caso chegou ao nosso conhecimento através de uma outra investigação, um inquérito policial em que este mesmo investigado teria abusado sexualmente de uma adolescente de 15 anos”, detalhou.

“Uma das testemunhas, ao ser ouvida, falou que não era apenas a adolescente vítima do investigado. A testemunha citou que havia uma criança vítima do mesmo investigado, inclusive citando o nome da vítima. Então foi instaurado outro procedimento investigativo e comprovamos que a criança também era vítima”, acrescentou a delegada.

Ainda conforme a delegada, diante do fato, foi representada a prisão preventiva do investigado. “Ele se encontra preso e à disposição da Justiça. As investigações continuam pois pode haver outras vítimas e apurar a conduta omissa da família”, concluiu a delegada Mariana Diniz.