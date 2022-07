Polícia Civil cumpre mandado de prisão definitiva por roubo em Nossa Senhora da Glória

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, a partir de informações repassadas pela Delegacia de Graccho Cardoso, deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de Davi da Silva Assis. Ele foi encontrado trabalhando em uma obra na cidade de Nossa Senhora da Glória, na tarde dessa terça-feira (19).

De acordo com as informações policiais, Davi era procurado pelo fato de, no dia 8 de setembro de 2019, ter praticado um roubo contra uma pessoa em frente a um posto de combustível na cidade de Graccho Cardoso.

Após levantamentos repassados pela Delegacia de Graccho Cardoso, a equipe efetuou várias diligências e o encontrou em uma construção em um dos bairros da cidade sertaneja. O preso será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.