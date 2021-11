Polícia Civil de Estância realiza duas prisões em flagrante por tráfico de drogas

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância realizaram uma operação no município durante o final de semana, que resultou em duas prisões em flagrante por tráfico ilícito de drogas.

A primeira prisão ocorreu no sábado (13), na região central do município, tendo como conduzida a suspeita Alexsandra Maria de Jesus Santos. A outra prisão aconteceu no bairro Cidade Nova, no domingo (14). Lidiane Batista dos Santos foi presa por tráfico de drogas. Em ambos os casos, as suspeitas foram encontradas sob posse de pedras de crack.

Ainda contra Lidiane havia dois mandados de prisão expedidos pela Comarca de Estância, um preventivo e um definitivo, que também foram cumpridos.

No domingo, foi preso Wilamis Batista dos Santos, contra o qual também havia mandado de prisão definitiva expedido pela Comarca de Estância.