PM prende homem por tentativa de homicídio em Nossa Senhora das Dores

Na madrugada desta terça-feira, 16, militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prenderam um homem por tentativa de homicídio em Nossa Senhora das Dores.

A guarnição foi acionada para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio no centro da cidade. No local, o portão da casa estava aberto e ao ingressar no local os militares visualizaram um homem com uma faca, em um dos quartos, mantendo outro homem refém.

Após verbalização da equipe, o homem soltou a arma branca e foi contido. De acordo com a vítima, o crime teria sido causado por causa de ciúmes.

O caso foi encaminhado à delegacia para a adoção de medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PMSE