Polícia Civil de Itabaiana apreende adolescente por ato infracional semelhante a homicídio

Agentes da Delegacia Regional de Itabaiana apreenderam, na manhã de sexta-feira (29), um adolescente de 17 anos por ato infracional semelhante a homicídio qualificado. A apreensão se deu em cumprimento a mandado de internação provisórial e o menor foi localizado na cidade de São Cristóvão.

Segundo as investigações, o adolescente teria desferido um golpe fatal de arma branca no pescoço da vítima, identificada como Maikon Douglas Santos de Jesus, também conhecido como “Rabicó”, de 28 anos. O ato aconteceu no dia 14 de outubro deste ano, no município de Itabaiana.

“Informações preliminares apontam que a vítima era usuária de drogas e apresentava sinais de embriaguez naquela tarde. Ambos estavam na rua, próximos de outros moradores, quando ocorreu um desentendimento e troca de empurrões. Em dado momento, o adolescente sacou uma faca e surpreendeu a vítima com um golpe fatal que atingiu a região da carótida”, explicou o delegado Tarcísio Tenório, regional de Itabaiana.

A cena do delito foi presenciada por moradores da região, além de ter sido registrada por imagens de câmeras de vigilância, posteriormente coletadas pela Equipe de Local de Crime. “É possível ver nos registros o momento em que o adolescente golpeia Maikon Douglas. Em poucos instantes, a vítima percebe que foi ferida e sangra intensamente até tombar no meio da via”, comentou Tenório.

A investigação também apurou que o adolescente já havia sido apreendido por atos infracionais semelhantes ao porte ilegal de arma de fogo e também por violência doméstica contra sua própria genitora. O jovem foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória, em Aracaju.