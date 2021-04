Polícia Civil de Nossa Senhora da Glória prende foragido de Piranhas

Equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam Sérgio Barros Porfirio, foragido de Alagoas, onde ele responde pelas práticas de furto e tráfico de drogas. O suspeito foi detido na tarde dessa terça-feira, 6.

De acordo com as informações policiais, a prisão ocorreu quando três suspeitos estavam nas proximidades da rodoviária do município de Monte Alegre. Os policiais civis realizaram abordagem e busca pessoal, constatando que havia dois mandados de prisão contra Sérgio.

Os outros dois suspeitos, que não portavam documentação pessoal, foram identificados e liberados. Já Sérgio foi conduzido à Delegacia de Nossa Senhora da Glória, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis ao caso.