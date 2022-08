Polícia Civil detalha atropelamento fatal em rodovia de Lagarto

A Delegacia Regional de Lagarto informou, nesta quinta-feira (25), que o condutor do veículo que colidiu com um grupo de ciclistas em uma rodovia se apresentou à unidade policial nessa quarta-feira (24). O acidente, que ocorreu no dia 13 de agosto, resultou na morte da ciclista Carla Fernanda.

O delegado Bruno Alcantara relembrou que o acidente, além de resultar na morte de Carla Fernanda, também deixou uma outra ciclista lesionada. “Iam três ciclistas e a que foi atingida e veio a óbito vinha no meio. O autor do atropelamento permaneceu no local e prestou assistência”, detalhou.

Conforme o delegado, o condutor fez o teste de alcoolemia, que teve o resultado negativo. “Em seguida, ele compareceu ao hospital ainda tentando prestar nova assistência, mas infelizmente a vítima faleceu. O condutor passou alguns dias internado em estado de choque e depois compareceu à delegacia com o advogado”, acrescentou.

Bruno Alcântara também informou que o condutor narrou que, no acidente, tentou evitar a colisão. “Ele estava em estado de choque e disse que ficou muito nervoso com a situação. A bicicleta que ela estava foi lançada na ciclista da frente. Estamos apurando, mas tudo indica que o condutor não teve a intenção de colidir com a ciclista”, mencionou

“Constatamos que no local não havia buracos ou outra situação em que ele precisaria desviar e ter atingido a ciclista. Tudo indica que ele ia na velocidade permitida. No momento em que ele tentou não colidir com a ciclista, ele ainda teria quase colidido com outro veículo”, mencionou o delegado.

A vítima Carla Fernanda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e veio a óbito no hospital. O caso está sendo conduzido como homicídio culposo na direção de veículo automotor.