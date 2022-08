Vale a pena construir o imóvel com uma construtora?

Após comprar um terreno, o primeiro passo para construir um imóvel é decidir se irá contratar uma construtora ou se fará a obra direto com um pedreiro, gerenciando por conta própria todo o processo de construção. Essa decisão irá determinar a economia, o tempo e os riscos de toda a jornada da obra.

Para esclarecer o assunto, o engenheiro Paulo Chueira, diretor da franquia de construtora JMCHUEIRE, explica as principais razões para contratar uma construtora para construir um imóvel, independentemente do tamanho da obra.

1. A construtora tem maior poder de compra do que um proprietário

A empresa constrói diversas casas em um ano e por isso desenvolvem um relacionamento mais próximo com os fornecedores de materiais, utensílios, móveis, além de conseguirem melhores descontos por comprarem em grande quantidade.

O proprietário adquire apenas os materiais necessários para o seu projeto, o que fará com que o custo provavelmente seja maior pelos mesmos itens.

2. Construir uma casa leva tempo

Gerenciar uma obra é uma tarefa árdua e difícil de encaixar nas “horas de folga”. É preciso planejar, agendar, monitorar, pesquisar, contratar, supervisionar, entre outras necessidades. A probabilidade do proprietário de ter que tirar tempo do trabalho, da família e de outros aspectos da vida é bastante alta. O tempo longe do trabalho significa perda de renda ou perda de oportunidades para outros negócios – o que aumenta o custo do projeto.

Ao realizar o processo com uma construtora, todo o acompanhamento e imprevistos são administrados pela empresa, não gastando o tempo do proprietário.

3. A construtora tem o conhecimento e a experiência

Construtoras sabem tudo o que está envolvido no projeto de uma obra, desde a obtenção de licenças até realizar a construção conforme o planejado, sabem lidar com problemas de mudança de clima, atrasos e outros obstáculos, não deixando a obra parada.

Ao fazer uma construção diretamente com um pedreiro, pode haver desperdício de materiais, compras equivocadas, erros na edificação, atrasos, entre outras circunstâncias inesperadas que elevam os custos do projeto.

4. A construtora tem um processo simplificado

Construir uma casa, principalmente se for o primeiro projeto, pode ser um processo muito estressante. Para simplificar todas as etapas, as construtoras possuem um cronograma completo de toda a obra descrevendo o que será feito e em quanto tempo será feito. Além disso, muitas empresas já migraram para plataformas digitais, permitindo ao proprietário acessar em tempo real o status da obra.

“Em um primeiro momento, escolher fazer tudo por conta própria parece a decisão mais atrativa, muitas pessoas pensam que vão economizar muito, mas não levam em conta todas as dificuldades, riscos e tempo que será necessário dedicar diariamente ao processo de construção. Uma construtora é especialista em todas as etapas de uma edificação, ela sabe lidar com contratempos, conhece os melhores locais para adquirir materiais, detém mão de obra especializada, entre outros benefícios. O que a pessoa acha que vai economizar, infelizmente pode ir por água abaixo devido a erros, atrasos, processos malfeitos, entre outras situações. O ditado “o barato sai caro” nunca fez tanto sentido como nessa situação”, concluiu o engenheiro.