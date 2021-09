Polícia Civil divulga imagens de autor de tentativa de homicídio no bairro América, em Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta quarta-feira (15), imagens do autor de uma tentativa de homicídio que ocorreu em um bar, no bairro América, em Aracaju. O crime foi praticado no dia 28 de agosto deste ano.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local e do entorno do estabelecimento comercial. Segundo o delegado André Baronto, várias pessoas estavam em um bar, quando teve início uma discussão e agressões entre dois homens.

Um dos homens estava armado e acompanhado de uma mulher. A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar à localização do suspeito sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.