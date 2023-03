Polícia Civil divulga imagens de autores de homicídio na Zona Oeste de Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta terça-feira (7), imagens dos autores de um homicídio que ocorreu nas proximidades da Praça Dom José Thomaz, no bairro Siqueira Campos.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 28 de dezembro de 2022. Na data do fato, a vítima foi perseguida por dois homens e foi atingida por disparos de arma de fogo feitos pela dupla.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a autoria do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

