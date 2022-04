Polícia Civil efetua prisão de suspeito de cometer homicídio em Aracaju

Policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) efetuaram, na manhã desta quarta-feira (13), a prisão preventiva de um um indivíduo suspeito pela prática de homicídio qualificado contra Flavio Ferreira dos Santos, também conhecido como “Beterraba”. O crime ocorreu em agosto do ano passado, na Travessa B2, localizada no bairro Bugio III, Zona Norte de Aracaju.

Segundo as investigações, o preso teve a companhia de outro indivíduo, o qual ainda encontra-se foragido. Autores e vítima, morta por disparos de arma de fogo, eram conhecidos e faziam parte de grupos distintos que praticavam crimes como tráfico de drogas.

A Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) também auxiliou na investigação que viabilizou a prisão do suspeito.

Informações sobre a localização do outro foragido podem ser repassadas por meio do Disque Denúncia da Polícia Civil (181). O sigilo é garantido.