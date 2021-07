Polícia Civil em Carira prende em flagrante suspeito por tráfico de drogas

A Delegacia Regional de Carira, sob o comando do Delegado de Polícia Eurico Nascimento, prendeu em flagrante delito o suspeito por tráfico de drogas identificado por GUSTAVO SILVA PEREIRA, 18 anos de idade.

Segundo acervo probatório acostado aos autos, o flagranteado há algum tempo vendia drogas na área do VILA NOVA, nas proximidades da antiga Azaleia, no município de Carira/SE. Depois das investigações, os policiais civis deslocaram-se para sua residência onde suspeitava-se que era feito todo o processo de corte e embalagem do entorpecente adquirido na cidade de Itabaiana, para a revenda no município de Carira, e lá constataram a veracidade das informações.

Chegando ao local, flagraram o investigado com uma duas pedras de cocaína de aproximadamente 30 gramas e mais 4 gramas já esfarelada para acondicionamento nas cápsulas as quais seriam revendidas. Apreenderam ainda 67 pinos vazios, R$ 426,00 em dinheiro, uma balança de precisão, entre outros objetos. Na ocasião, foi dado a voz de prisão ao suspeito que foi ratificada pela autoridade policial suso mencionada que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito. O suspeito, confessou o crime e afirmando que adquiriu o entorpecente por R$ 1.500,00 reais e com a revenda lucraria o dobro do valor investido. Afirmou ainda e que o dinheiro apreendido em seu guarda-roupas foi fruto da revenda anterior de 14 pinos de cocaína. O preso foi encaminhado a Audiência de Custódia onde ficará a disposição do poder judiciário.