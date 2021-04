Polícia Civil flagra abatedouro clandestino de aves em Itabaiana

Equipes da Polícia Civil de Itabaiana e da Vigilância Sanitária municipal flagraram um local que funcionava como abatedouro clandestino de aves no bairro São Cristóvão, na cidade serrana. O local não possuía licenças de funcionamento, resultando em crime, e foi localizado nessa quinta-feira, 29.

Segundo o delegado Khertton Rafael, a fiscalização ocorreu em continuidade às diligências de fiscalização do comércio, solicitadas pelo Procon. “Verificamos o abate clandestino no quintal do estabelecimento. O comerciante não tinha licença ambiental ou sanitária, e nem mesmo o alvará de funcionamento”, detalhou.

No local, ainda conforme o delegado, foram encontradas diversas aves abatidas. “O local foi constatado como totalmente impróprio para o abate. A Vigilância Sanitária fiscalizou e verificou as irregularidades. Diante da situação, o proprietário foi autuado em flagrante e o procedimento será remetido à Justiça”, pontuou.