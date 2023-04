Polícia Civil flagra estelionatários por venda de celulares falsificados em Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana prendeu dois suspeitos de vender celulares falsificados, utilizando documentos falsos. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira, 18, no município de Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, os estelionatários compravam aparelhos celulares falsos de última geração, a baixo custo, e vendiam para as vítimas como se fossem originais, com a caixa e a nota fiscal falsificada. Para justificar o preço baixo dos produtos, os suspeitos diziam que os aparelhos eram seminovos.

Após diversas diligências, os investigados foram localizados enquanto ofereciam um dos aparelhos para uma possível vítima em Itabaiana. No momento da abordagem policial, os policiais solicitaram a nota fiscal do aparelho celular e constataram a fraude, pois tratava-se de um documento falso.

A dupla também atuou em Aracaju. Segundo levantamentos realizados, há registros de ocorrência na capital em que as vítimas alegam ter comprado celular e depois percebido que era falsificado.

Os homens foram levados à unidade policial, um deles confessou a prática do crime enquanto o outro permaneceu em silêncio.

A Polícia Civil solicita que informações sobre este e outros crimes sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo da fonte é garantido.