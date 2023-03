Polícia Civil indicia autor de maus-tratos contra cachorros em Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana identificou e indiciou um homem por crime de maus-tratos contra cachorros que vivem no loteamento Santa Mônica, no município de Itabaiana. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (29).

Após recebimento de denúncias acerca de maus-tratos contra animais praticados no loteamento, policiais civis da Delegacia Regional iniciaram as diligências, com o objetivo de identificar o suposto autor do fato.

Na apuração policial, foram ouvidas testemunhas, moradores da área, bem como realizada a análise de imagens de câmeras de segurança da região do crime, o que permitiu identificar o responsável e constatar os atos delitivos.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A materialidade criminosa foi constatada por meio de laudo médico-veterinário, tendo sido constatadas lesões por disparo com arma de pressão em dois cachorros da localidade.

Diante dos fatos, o autor foi indiciado por crimes de maus-tratos, como prevê a lei. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre delitos e suspeitos de ações criminosas na região Agreste sejam repassadas ao Disque-Denúncia no telefone 181.