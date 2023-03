Polícia Civil prende em flagrante homem que ateou fogo na casa da companheira em Monte Alegre

A Delegacia Municipal de Monte Alegre de Sergipe deteve um homem pelos crimes de incêndio majorado, ameaça e injúria contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar. A prisão em flagrante ocorreu na manhã da quarta-feira, 15, na rodoviária do município, quando o suspeito tentava fugir do local, após atear fogo na casa da vítima.



Segundo investigações, o caso ocorreu no Povoado Barra Nova, zona rural de Monte Alegre, na noite da terça-feira, 14, quando o suspeito teve uma discussão com a mulher e ameaçou-a de morte, dizendo que a amarraria e atearia fogo na casa com ela dentro.

“A vítima conseguiu fugir, mas, mesmo assim, o investigado ateou fogo na casa, que ficou completamente destruída. O fogo se espalhou e foi apurado, de início, que houve risco para as residências vizinhas”, explicou o delegado Artur Herbas, que está à frente do caso.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e a Polícia Militar iniciou buscas pelo autor no decorrer da madrugada. Durante a manhã da quarta, a Polícia Civil apurou que o suspeito não possuía outro endereço no município de Monte Alegre e provavelmente ainda estaria na região. Assim, em meio às diligências, ele foi localizado e preso, ainda dentro da situação de flagrância, na rodoviária local.

Todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança da vítima, assim como o Instituto de Criminalística acionado para periciar a residência incendiada e também confirmar se houve risco de dano às casas vizinhas do Povoado Barra Nova.

Segundo levantamentos, o homem já havia sido processado por perturbação de tranquilidade e tentativa de homicídio no município de Nossa Senhora da Glória. O preso está à disposição da Justiça.