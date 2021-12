Polícia Civil prende em flagrante indivíduo com arma de fogo em Itabaiana

Equipe da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Itabaiana (DAGV) cumpriu um mandado judicial de busca e apreensão contra um homem suspeito de praticar violência doméstica contra a companheira. No cumprimento do mandado, ocorrido na manhã dessa quinta-feira (16), no município itabaianense, uma arma de fogo foi apreendida.

Segundo as investigações, o homem estaria cometendo violência psicológica contra a vítima, além de possuir irregularmente uma arma de fogo. Diante do fato, foram solicitadas medidas protetivas de urgência, incluindo a apreensão do armamento. Foram feitas buscas na residência e foi localizada uma pistola e munições.

Diante da situação, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O inquérito policial relativo à violência doméstica será concluído no prazo legal e encaminhado ao Poder Judiciário