Como resultado das investigações conduzidas pela Delegacia de Turismo (Detur), três investigados por roubos nas proximidades de um colégio e do shopping do bairro Coroa do Meio foram presos em flagrante nessa quarta-feira, 30, no bairro Jardins, na Zona Sul de Aracaju, após furtar itens de um carro na região. Eles estavam em posse de diversas chaves de fenda, celulares e outros itens utilizados nos crimes.

Segundo a delegada Luciana Pereira, as investigações começaram há cerca de três meses. “Percebemos que houve uma crescente demanda na quantidade de pessoas que começaram a procurar a delegacia informando sobre ter tido o carro arrombado. Percebemos que a região onde mais ocorriam fatos desse tipo era nas proximidades de um shopping e de um colégio”, iniciou.

Conforme Luciana Pereira, as maçanetas dos carros eram retiradas. “Os suspeitos conseguiam abrir o carro e furtavam todo tipo de objeto que tinha dentro do carro. Quando não havia objetos no interior dos veículos, eles levavam o estepe do carro. Nós temos cerca de dez vítimas que registraram o boletim de ocorrência na Detur. Das dez, nós sabemos que sete foram vítimas dos investigados”, acrescentou.

De acordo com a delegada Gisele Martins, os investigados danificaram a maçaneta da porta dos veículos. “Assim, subtraíram objetos que estejam nos carros, inclusive estepe e ‘macacos’. Considerando a quantidade de boletins de ocorrência registrados, a equipe de investigação fez diversas diligências”, explicou.

Como resultado da apuração policial, a investigação identificou que os suspeitos pararam um carro no local e arrombaram os veículos. “Durante as apurações foi possível localizar um dos veículos utilizados pelos criminosos, um Mobi, de cor branca. Com mapeamento, foi identificado a presença do veículo em pelo menos sete crimes”, revelou a delegada Gisele Martins .

Ainda segundo a delegada Luciana Pereira, após levantamento de boletins de ocorrência registrados em relação a crimes similares e já de posse de informações sobre o veículo, os três investigados foram presos.

Os três presos possuem antecedentes criminais. A Polícia Civil solicita que eventuais vítimas do crime procurem à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.