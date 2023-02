Polícia Civil prende foragido por homicídio cometido há 15 anos em Itabaiana

A Polícia Civil de Canindé de São Francisco, com apoio técnico do Instituto de Identificação, localizou e prendeu um homem foragido pelo crime de homicídio cometido há 15 anos no município de Itabaiana. O investigado foi preso nessa quinta-feira (09), em território baiano.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na cidade de Itabaiana, no ano de 2007, após uma discussão sobre futebol. O suspeito teria chegado ao local do crime em uma motocicleta e efetuado disparos de arma de fogo contra o dono de uma oficina local. A vítima morreu.

O investigado, que possui mandado de prisão preventiva há 15 anos e estava foragido desde então, foi localizado e preso pela equipe policial já em território baiano.

Segundo as informações policiais, o suspeito já havia sido processado por outro homicídio, também no município de Itabaiana, ocorrido no ano de 1998.

Agora, o preso será encaminhado à Justiça para processo e julgamento pelo crime.