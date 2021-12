Polícia Civil prende indivíduo em flagrante por tráfico de drogas em Itabaiana

Uma ação integrada entre as divisões da Delegacia Regional de Itabaiana, realizada na tarde dessa quinta-feira (09), resultou na prisão em flagrante de Italo Souza de Oliveira, conhecido como “Lolô”. O fato ocorreu no bairro Miguel Teles de Mendonça, localizado no município de Itabaiana.

Segundo o delegado Khertton Rafael, a prisão ocorreu a partir de diligências para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão concedido pela Justiça. Italo também é apontado como participante de um assalto no shopping da cidade.

“No local onde o investigado foi localizado, nós o surpreendemos em poder de substâncias entorpecentes semelhantes à cocaína e também com dinheiro fracionado. Ele já vinha sendo investigado e tem envolvimento em outros delitos”, detalhou.

Ele já encontra-se à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.