Polícia Civil prende investigado por dupla tentativa de homicídio praticada na Zona Sul de Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão contra um homem de 23 anos investigado por uma dupla tentativa de homicídio o que ocorreu no dia 30 de outubro de 2022, na Estrada da Cabrita, no Bairro Jabotiana, na Zona Sul de Aracaju. A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (15).

De acordo com as investigações, o crime foi praticado com um outro investigado, de 27 anos. O segundo envolvido no crime já estava preso. Na data do fato, os investigados atingiram as vítimas com disparos de armas de fogo. As vítimas sobreviveram ao crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.