Policiais civis da Delegacia de Amparo de São Francisco prenderam um homem de 24 anos investigado por estupro. Ele estava foragido desde a última segunda-feira e foi preso nesta quarta-feira, 17, na região da Ilha de Zé Alves.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, após cometer o crime, o investigado fugiu por uma região de vegetação às margens do Rio São Francisco. “Foram quase três dias de buscas pelo investigado”, ressaltou.

As buscas contaram com a atuação das equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar, Guarda Municipal de Amparo de São Francisco e Grupamento Tático Aéreo (GTA). “Populares também forneceram informações para as buscas”, acrescentou o delegado.

Com a prisão, o investigado será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da justiça.