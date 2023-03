Polícia Civil prende investigado por tráfico de drogas em Itabaiana

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana cumpriram o mandado de prisão preventiva de Paulo Geovane dos Santos Ferreira, conhecido como “Geo”. Ele é investigado por tráfico de drogas. A ação policial, que foi divulgada nesta segunda-feira (6), ocorreu no bairro Miguel Teles de Mendonça, em Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, as investigações já tramitavam há algum tempo. Inclusive, a mãe do investigado já havia sido presa em flagrante em outubro do ano passado também pelo crime de tráfico de drogas. Na época, ela foi presa com tabletes de maconha e balança de precisão, além de outros objetos utilizados para o tráfico de drogas.

A Polícia Civil reforça que a população também pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas em todo o estado. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.